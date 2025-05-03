Более 600 нелегальных работников в Молдове выявили инспекторы по труду

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. В апреле сотрудники Государственной инспекции труда провели проверки в 316 компаниях, в ходе которых выявили нарушения трудового законодательства в 167 организациях.
По данным госинспекции, более 600 человек в компаниях, прошедших проверку, работали без индивидуального трудового договора. Сообщается, что после выявленных нарушений 400 из них (66,56% от общего числа) были оформлены на работу официально.
«Неофициальное трудоустройство серьезно влияет как на работников, лишая их социальной защиты и безопасности, так и на государственный бюджет из-за неуплаты налогов и взносов», — отметили в Госинспекции по труду.
В ведомстве уточнили, что большинство случаев принятия на работу без заключения контракта было выявлено в сфере сельского хозяйства — 42,9% от общего числа. Далее следуют строительство (15,8%) и торговля (10,6%). Большинство случаев нелегального устройства на работу приходится на Кишинев (125 человек), Единцы (98) и Дрокию (73).