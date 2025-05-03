Граждан Молдовы продолжают запугивать повестками и штрафами за помощь из России, им становятся плохо: «Третий раз за неделю вызывали скорую родителям» — житель Гагаузии

— Сегодня уже третий раз за неделю вызывали скорую родителям. В семье у нас два инвалида: я — инвалид первой группы, мама — второй группы. Отец — гипертоник, еле ходит. Всех запугивают этими письмами, вызовами, штрафами… Не знаю, что дальше. Пенсионеров, инвалидов вызывают в прокуратуру, устраивают настоящий прессинг. Сегодня отцу стало совсем плохо. У меня давление, у матери — тоже. И вот как нам быть дальше? Что делать в такой ситуации?, — рассказал мужчина (аудиоразговор находится в редакции).