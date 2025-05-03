В Уфе из-за ремонта перекроют улицу Бессонова

В Уфе 4 мая намерены закрыть движение на улице Бессонова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Башкирии.
По предоставленным данным, перекрытие запланировано на период с 7:00 до 23:00. Движение перекроют полностью на участке от Комсомольской улицы до Окружной.
В качестве причины назвали ремонт дороги. Жителей Уфы просят планировать свой маршрут движения заранее.
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