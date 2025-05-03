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В Самаре отреставрируют фасады «Здания коммерческого клуба» на Куйбышева, 104

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области одобрила проект капитального ремонта фасадов дворовых литер Г, Д, Е, Ж «Здания коммерческого клуба» на ул.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области одобрила проект капитального ремонта фасадов дворовых литер Г, Д, Е, Ж «Здания коммерческого клуба» на ул. Куйбышева, 104 — объекта культурного наследия.

Обследование показало, что конструкции находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. Повреждения возникли из-за естественного износа, погодных условий и недостаточного ремонта в прошлом.

В рамках ремонта планируется:

— перенос проводки и демонтаж кондиционеров;

— очистку и ремонт кирпичных стен и декора;

— установку новых отливов из оцинкованной стали;

— ремонт дверей в местах общего пользования;

— замену фасадных козырьков.

Ранее мы писали, что в Самарской области отремонтировали памятник архитектуры «Дом купца Захарова», который расположен на улице Кооперативной, 100 в селе Красный Яр Красноярского района.

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