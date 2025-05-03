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В Беларуси мошенники от имени блогера Влада А4 пишут детям в мессенджерах и соцсетях

Мошенники от имени блогера Влада А4 предлагают опасный челлендж детям в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники от имени блогера Влада А4 предлагают опасный челлендж детям в Беларуси. Подробности рассказали в официальном телеграм-канале телерадиокомпании «Гомель».

Сообщается, что в Беларуси в мессенджерах и соцсетях была замечена опасная активность. Так, неизвестные пишут детям в Гомельской области от имени популярного блогера Влада А4. Говорится, что под видом участия в челлендже детям предлагают выполнить задания и получить дорогой приз. Среди них указаны iPhone 16 pro max, роскошный дом на берегу моря, дорогой автомобиль.

Мошенники от имени популярного блогера Влада А4 предлагают опасный челлендж детям в Беларуси. Фото: телеграм-канал ТРК «Гомель».

Мошенники предлагают детям для получения приза выполнить подозрительные задания. К примеру, могут последовать просьбы сообщить адрес или же другие личные данные: фото документов, реквизиты банковских карт родителей.

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