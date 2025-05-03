В Беларуси мошенники от имени блогера Влада А4 пишут детям в мессенджерах и соцсетях

Сообщается, что в Беларуси в мессенджерах и соцсетях была замечена опасная активность. Так, неизвестные пишут детям в Гомельской области от имени популярного блогера Влада А4. Говорится, что под видом участия в челлендже детям предлагают выполнить задания и получить дорогой приз. Среди них указаны iPhone 16 pro max, роскошный дом на берегу моря, дорогой автомобиль.