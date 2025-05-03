Расчлененность восприятия: откуда пошел тренд на психопатию в современном искусстве

— Рассказчица работает в школе, она учительница, однако ее ученик Петров плюется в нее жеваной бумагой. Приструнить Петрова она не может и жалуется своей маме. Затем, после нескольких пассажей о неприятии себя, она выносит за пределы себя самой еще одну ответственность — за состояние тела. Она все время мерзнет: «виновато кровообращение». Тогда она отправляется резать петуха на кладбище. Примечательно, что и там она вешает вину на Петрова: «Чуть не забыла кровью губы смазать, вот же Петров, и тут пакостит».