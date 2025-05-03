В Башкирии продлили прием заявок на конкурс для отцов

В Башкирии продлили прием заявок на Республиканский конкурс «Отцовская доблесть». По предоставленным данным, заявки будут принимать до 31 мая. Решение было принято членами Общественной палаты республики 30 апреля.
Конкурс «Отцовская доблесть» проводится в республике уже в шестой раз. Награда присуждается за достойное воспитание, сохранение традиций и семейных ценностей.
Участники могут заполнить анкету-заявку по ссылке.
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