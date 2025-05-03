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За сутки пожарные в Ростовской области дважды тушили автомобили

Из-за замыкания кондиционера в Ростове сгорело авто.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Ростовской области горели два автомобиля. Об этих двух случаях сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Первый пожар произошел в Ростове на улице Атарбекова. В гараже замкнуло кондиционер. В итоге вспыхнул огонь, который повредил автомобиль и гараж на десяти квадратных метрах. Пламя ликвидировали девять пожарных.

Второе возгорание произошло в селе Крюково в Матвеево-Курганском районе. Хозяйка дома заметила столб дыма, который валил из гаража, и вызвала спасателей. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования машины.