За сутки пожарные в Ростовской области дважды тушили автомобили

За прошедшие сутки в Ростовской области горели два автомобиля. Об этих двух случаях сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Первый пожар произошел в Ростове на улице Атарбекова. В гараже замкнуло кондиционер. В итоге вспыхнул огонь, который повредил автомобиль и гараж на десяти квадратных метрах. Пламя ликвидировали девять пожарных.
Второе возгорание произошло в селе Крюково в Матвеево-Курганском районе. Хозяйка дома заметила столб дыма, который валил из гаража, и вызвала спасателей. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования машины.