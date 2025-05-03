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В Тольятти начали реставрацию советской мозаики на фасаде ТЦ «Волжские зори»

В Тольятти начались работы по сохранению мозаичного панно «Праздник автостроителей» на фасаде ТЦ «Волжские зори» — объекта культурного наследия регионального значения.

В Тольятти начались работы по сохранению мозаичного панно «Праздник автостроителей» на фасаде ТЦ «Волжские зори» — объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщают в городской администрации.

Средства на реставрацию (559 тыс. рублей) собрали 16 собственников здания. Подрядчиком стало ООО «СамараРеставрация».

Сейчас проводится первый этап — консервация, чтобы предотвратить разрушение мозаики. Работы проходят под контролем госинспекции.

Автор панно — Виталий Петров (Праски Витти), 88-летний художник, живущий в Чебоксарах. Объект включен в реестр памятников культуры в 2023 году.

Ранее мы писали, что в Тольятти открыли вторую очередь набережной в Автозаводском районе.

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