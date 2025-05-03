Минобразования отказалось от ряда запретов для репетиторов в Беларуси. Подробности озвучили в эфире телеканала СТВ.
Ранее Минобразования сказало об изменении условий работы репетиторов в Беларуси. В эфире СТВ отметили, что в Министерстве образования подвели итоги публичного обсуждения реформ для репетиторов. Сказано, что в начале апреля 2025 года на правовом портале был опубликован проект постановления белорусского правительства, вносящий изменения в работу самозанятых в сфере обучения. Говорится, что в ведомство поступило более 200 комментариев и большинство из них были связаны с предполагаемым запретом на групповые занятия.
«В Министерстве образования изучили критику и прислушались к их (репетиторов. — Ред.) мнению», — уточнили в эфире СТВ.
Директор Департамента контроля качества образования Министерства образования Ольга Рыбаключева заметила:
— Конечно же, мы не согласны в полном объеме, что это должно быть групповое обучение.
По ее словам, репетиторство — это консультационные услуги, и потребности у каждого индивидуальные по усвоению конкретных тем.
— Но Министерство образования, услышав потребности граждан, приняло решение и изменило норму в части возможности оказания услуг репетитора в мини-группах, до 4 человек, — пояснила представитель Министерства образования.
В эфире телеканала заметили, что резонанс в обществе вызвало предложение, связанное с использование в момент оказания репетиторских услуг только сервисы, которые зарегистрированы в стране. Данная норма была исключена.
— На данный момент, конечно, все учителя уже привыкли, все репетиторы привыкли к определенным платформам, и на них работают, — обратил внимание репетитор по химии Дмитрий Ковзун.
Он отметил, что хорошо, что в проекте закона поддержали формат, связанный с возможностью пользоваться всеми возможными ресурсами. Вместе с тем проектом постановления белорусского правительства предполагалось, что репетиторы будут преподавать навыки работы на компьютере, игру на музыкальных инструментах, помогать в изучении различных видов искусств, но только для взрослых. Однако после общественного обсуждения репетиторы смогут все озвученное преподавать и детям.
Тем временем Минобразования сказало, работа каких репетиторов противоречит законам Беларуси.
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