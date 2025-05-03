Минобразования отказалось от ряда запретов для репетиторов в Беларуси

Ранее Минобразования сказало об изменении условий работы репетиторов в Беларуси. В эфире СТВ отметили, что в Министерстве образования подвели итоги публичного обсуждения реформ для репетиторов. Сказано, что в начале апреля 2025 года на правовом портале был опубликован проект постановления белорусского правительства, вносящий изменения в работу самозанятых в сфере обучения. Говорится, что в ведомство поступило более 200 комментариев и большинство из них были связаны с предполагаемым запретом на групповые занятия.