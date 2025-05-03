Последний день испепеляющей жары в Молдове: Нас ждут грозы, неделя дождей и резкое похолодание

Ну, что же, самое время рассказать о погодке на завтра, 4 мая. Рассказываем. Сначала спойлер. Нас ждут грозы, неделя дождей и резкое похолодание. А вот в воскресенье последний день такой вот жары.
Ночью синоптики нам прогнозируют до 16 градусов выше ноля, утром сохранятся ночные температурные значения.
Вот такая погода нас ждет в ближайшие дни. Фото: соцсети.
Днем воздух прогреется до +27 градусов, в течение дня пройдут слабые дожди. Будет немного ветрено — скорость ветра составит максимум 11−12 метров в секунду.
Вечером ожидается до 21 градуса тепла. А относительная влажность — 70%.
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