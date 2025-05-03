Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области с 5 мая начнутся массовые перебои в работе телевидения

Ростовчан предупредили о перебоях радио и телевидения в начале рабочей недели.

Источник: Комсомольская правда

С понедельника, 5 мая, в Ростовской области будут отключать телевизионный сигнал и радио. График был опубликован на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Так, 5 мая телерадиосигнала не будет в хуторе Зеленовка Тарасовского района и в поселке Знаменка Морозовского района. Профилактические работы будут проводить с 11:00 до 17:00.

Во вторник, 6 мая, сигнал не будет ловить в станице Тацинской. Перебои начнутся в 10:00 и продлятся до 19:00. В селе Анастасиевка Матвеево-Курганского района — с 10:00 до 16:00, в поселке Тарасовском — с 11:00 до 17:00.