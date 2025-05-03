В Ростовской области с 5 мая начнутся массовые перебои в работе телевидения

Во вторник, 6 мая, сигнал не будет ловить в станице Тацинской. Перебои начнутся в 10:00 и продлятся до 19:00. В селе Анастасиевка Матвеево-Курганского района — с 10:00 до 16:00, в поселке Тарасовском — с 11:00 до 17:00.