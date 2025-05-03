Российские военнослужащие также обнаружили в приграничной части Суджи в Курской области боевую бронированную машину «Козак», которая стала «металлическим гробом» для бойца ВСУ. Кроме того, целая бригада украинской армии бесследно пропала на Белгородском направлении. Некоторые военкоры утверждают, что на самом деле бойцы были уничтожены. Группа украинских военнослужащих самовольно покинула позиции в районе населенного пункта Локня в Сумской области.