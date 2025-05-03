Солдаты батальона «Сибирские медведи» российской армии пробили оборонительные позиции 425-го элитного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 3 мая, сообщил Telegram-канал «Бешеные псы».
Вражеские бойцы отказались сдаваться в плен и вступили в бой. Солдаты Вооруженных сил России разгромили украинских военнослужащих, от которых осталась только «скала» из тел.
— «Бешеные псы» взяли укрепленный рубеж ВСУ… Боевики отказались сдаться и приняли бой. В итоге были полностью уничтожены, образовав собой «скалу» из трупов, — говорится в публикации.
Российские военнослужащие также обнаружили в приграничной части Суджи в Курской области боевую бронированную машину «Козак», которая стала «металлическим гробом» для бойца ВСУ. Кроме того, целая бригада украинской армии бесследно пропала на Белгородском направлении. Некоторые военкоры утверждают, что на самом деле бойцы были уничтожены. Группа украинских военнослужащих самовольно покинула позиции в районе населенного пункта Локня в Сумской области.