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В Армении вручили подарки ветерану, дошедшему до Берлина

Российские дипломаты вручили подарки дошедшему до Берлина ветерану Варданяну.

ЕРЕВАН, 3 мая — РИА Новости. Российские дипломаты и представители фонда развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив «Наследие и Прогресс» вручили в Армении подарки ветерану Великой Отечественной войны Акопу Варданяну, сражавшемуся на Кавказе, освобождавшему Донбасс и завершившему войну в Берлине, сообщили в пресс-службе посольства РФ.

«В канун 80-летия Великой Победы сотрудники передовой группы МИД России по открытию генконсульства в Капане, представители фонда “Наследие и Прогресс” и объединения ветеранов Армении имени маршала Ивана Баграмяна посетили Акопа Левоновича Варданяна, проживающего в селе Лор Сюникской области, вручив ему памятные подарки и материальную помощь», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что Варданян ушел на фронт добровольцем в ноябре 1942 года, принимал участие в обороне Кавказа, освобождал Донбасс, где был ранен, в составе 1-го Прибалтийского фронта штурмовал Кенигсберг, закончил войну в Берлине. Он награжден орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», имеет другие боевые награды.

«Ветеран навсегда сохранил память о 72-х своих односельчанах, не вернувшихся с фронта. Вспоминая в теплом кругу родных и друзей далекий май 1945-го года, Акоп Левонович рассказал, как после новости об окончании войны станцевал национальный армянский танец “Кочари” в поверженном Берлине», — добавили в пресс-службе.