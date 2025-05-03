В Армении вручили подарки ветерану, дошедшему до Берлина

В пресс-службе отметили, что Варданян ушел на фронт добровольцем в ноябре 1942 года, принимал участие в обороне Кавказа, освобождал Донбасс, где был ранен, в составе 1-го Прибалтийского фронта штурмовал Кенигсберг, закончил войну в Берлине. Он награжден орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», имеет другие боевые награды.