Откройте героическое прошлое своей семьи: как найти информацию о предках-участниках ВОВ

Почти у каждого жителя России есть предки, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Часто истории героев передаются внутри семьи. Внуки знают о подвигах своих дедушек и бабушек от родителей или благодаря семейным архивам. Но бывает так, что информация о них теряется: известным остается только имя. URA.RU рассказывает, что нужно сделать, чтобы найти информацию о своих предках, сражавшихся за нашу Родину 80 лет назад.