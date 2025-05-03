Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 4 мая

Не употреблять травяные отвары, настои и чаи, так как считалось, что в этот день нечистая сила может отравить травы. Не оставлять входную дверь открытой, чтобы в дом не проникли злые духи. Не оставлять младенцев без присмотра, чтобы уберечь их от воздействия нечистой силы. Не рассказывать о плохих снах до захода солнца, чтобы они не сбылись. Не рубить деревья и не причинять вред растениям, иначе можно навлечь болезни и неурожай. Не посещать кладбища, чтобы избежать встречи с колдунами и ведьмами, которые, по поверьям, в этот день активизируются.