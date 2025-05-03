Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 4 мая

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
4 мая в народном календаре отмечается Проклов день, или Ляльный день. Согласно традиции, в этот день весна окончательно вступает в свои права, природа пробуждается, а вместе с ней активизируются как добрые, так и злые силы. Считалось, что в этот день особенно важно соблюдать определённые обряды и приметы, чтобы обеспечить благополучие и защиту от нечисти.
В церковном календаре 4 мая почитается память мученицы Пелагии, а также вспоминаются святые жены-мироносицы. Этот день считается женским праздником, когда принято выражать благодарность женщинам за их заботу и труд.
Что делали на Руси в этот день?
В Проклов день на Руси соблюдали ряд традиций и обрядов:
Проводили генеральную уборку в доме, выметая мусор новым веником, который затем сжигали. Считалось, что это очищает жилище от негатива и приносит семейное счастье. Оставляли угощения для домового на кухне, прося его защитить дом от злых духов. Женщины умывались росой на заре, веря, что это принесёт красоту и поможет в зачатии. В лесах оставляли корзины с угощениями для лесных духов, чтобы задобрить их и привлечь удачу. Поздравляли женщин, дарили им цветы и угощения, выражая благодарность за их заботу и труд.
Чего не стоит делать в этот день, 4 мая?
Существовали определённые запреты, нарушение которых могло привести к нежелательным последствиям:
Не употреблять травяные отвары, настои и чаи, так как считалось, что в этот день нечистая сила может отравить травы. Не оставлять входную дверь открытой, чтобы в дом не проникли злые духи. Не оставлять младенцев без присмотра, чтобы уберечь их от воздействия нечистой силы. Не рассказывать о плохих снах до захода солнца, чтобы они не сбылись. Не рубить деревья и не причинять вред растениям, иначе можно навлечь болезни и неурожай. Не посещать кладбища, чтобы избежать встречи с колдунами и ведьмами, которые, по поверьям, в этот день активизируются.
Приметы погоды на 4 мая.
Народные приметы, связанные с погодой 4 мая, помогали предсказать будущий урожай и погодные условия:
Если дует южный ветер — лето будет тёплым и урожайным. Сильный и холодный северный ветер — к затяжной весне и неурожаю. Тихая и ясная погода — предвестие благоприятного сезона для посева. Если зацвела черёмуха — лето будет жарким и засушливым. Появление тополиного пуха — пора высаживать огурцы. Звёзды сильно мерцают ночью, а утром появились тучи — в полдень будет гроза.
Эти наблюдения помогали крестьянам планировать сельскохозяйственные работы и надеяться на благоприятные условия для урожая.
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