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Экс-глава Гагаузии Влах заявила о давлении властей на СМИ в Молдавии

Всемирный день свободы печати отмечается 3 мая.

Источник: Аргументы и факты

Средства массовой информации в Молдавии находятся под постоянным давлением со стороны властей, пытающихся установить полный контроль над информацией, заявила экс-глава Гагаузии Ирина Влах.

Напомним, 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати.

«СМИ в Молдове сейчас под постоянным давлением властей — десятки изданий закрыты под надуманными предлогами. Цель режима ясна: полный контроль над информацией», — написала она в своем Telegram-канале.

Влах подчеркнула, что особое уважение заслуживают те издания и журналисты, которые сохраняют независимость от «заказов режима и указаний грантодателей».

Ранее сообщалось, что в новом учебнике Молдавии вторжение войск Гитлера назвали освобождением.

Отмечается, что итоги Сталинградской битвы в нем называются катастрофой, которая «привела к выводу войск с Кавказа».

Кроме того, школьникам предлагают привести аргументы «в пользу или против участия румынской армии в войне на стороне нацистской Германии».