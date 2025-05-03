Экс-глава Гагаузии Влах заявила о давлении властей на СМИ в Молдавии

Средства массовой информации в Молдавии находятся под постоянным давлением со стороны властей, пытающихся установить полный контроль над информацией, заявила экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Напомним, 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати.
«СМИ в Молдове сейчас под постоянным давлением властей — десятки изданий закрыты под надуманными предлогами. Цель режима ясна: полный контроль над информацией», — написала она в своем Telegram-канале.
Влах подчеркнула, что особое уважение заслуживают те издания и журналисты, которые сохраняют независимость от «заказов режима и указаний грантодателей».
Ранее сообщалось, что в новом учебнике Молдавии вторжение войск Гитлера назвали освобождением.
Отмечается, что итоги Сталинградской битвы в нем называются катастрофой, которая «привела к выводу войск с Кавказа».
Кроме того, школьникам предлагают привести аргументы «в пользу или против участия румынской армии в войне на стороне нацистской Германии».