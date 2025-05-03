В Telegram появилась новая функция

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о добавлении в сервис функции групповых звонков, к которому смогут подключиться до двухсот человек.
«Последнее обновление Telegram представит вам безопасные групповые звонки. Они защищены не только абонентским шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну, чтобы гарантировать, что никто не мог бы подключиться секретно к ним (звонкам. — Прим. ред.)», — написал он в Telegram-канале.
По словам предпринимателя, пользователи смогут добавлять до двухсот человек к любому звонку, в том числе к одиночному. Сделать это можно будет через ссылки, QR-коды или прямые приглашения в мессенджере.
Дуров также уточнил, что для участия в звонке более двухсот человек есть голосовые и видеочаты в группах. В них одновременно могут общаться десятки тысяч пользователей, резюмировал он.