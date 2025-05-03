В Telegram появилась новая функция

«Последнее обновление Telegram представит вам безопасные групповые звонки. Они защищены не только абонентским шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну, чтобы гарантировать, что никто не мог бы подключиться секретно к ним (звонкам. — Прим. ред.)», — написал он в Telegram-канале.