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В Telegram появилась новая функция

Основатель Telegram Дуров сообщил о добавлении функции групповых звонков.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о добавлении в сервис функции групповых звонков, к которому смогут подключиться до двухсот человек.

«Последнее обновление Telegram представит вам безопасные групповые звонки. Они защищены не только абонентским шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну, чтобы гарантировать, что никто не мог бы подключиться секретно к ним (звонкам. — Прим. ред.)», — написал он в Telegram-канале.

По словам предпринимателя, пользователи смогут добавлять до двухсот человек к любому звонку, в том числе к одиночному. Сделать это можно будет через ссылки, QR-коды или прямые приглашения в мессенджере.

Дуров также уточнил, что для участия в звонке более двухсот человек есть голосовые и видеочаты в группах. В них одновременно могут общаться десятки тысяч пользователей, резюмировал он.