В Самаре и Новокуйбышевске с вечера 3 мая объявляется режим «черного неба»

С 21:00 3 мая до 09:00 4 мая, а также с 21:00 4 мая до 09:00 5 мая в Самаре и Новокуйбышевске прогнозируются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим Приволжское УГМС объявляет режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) 1 степени опасности.