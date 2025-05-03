В Самаре и Новокуйбышевске с вечера 3 мая объявляется режим «черного неба»

С 21:00 3 мая до 09:00 4 мая, а также с 21:00 4 мая до 09:00 5 мая в Самаре и Новокуйбышевске прогнозируются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим Приволжское УГМС объявляет режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) 1 степени опасности.
Предупреждение направлено на предприятия, чьи производственные площадки могут быть источниками выбросов. В Самаре — это АО «КНПЗ» и ООО «СКС». В Новокуйбышевске — АО «НК НПЗ», АО «ННК» (1-я промплощадка), АО «РН-Транс», ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», Центральная районная станция АО «Транснефть-Приволга», АО «НкОС» (очистные сооружения) и АО «Экология».
Жителям рекомендуется ограничить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи промышленных зон, и по возможности использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей.
Ранее в Самарской области МЧС объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков.
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