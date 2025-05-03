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Обломки БПЛА запретили поднимать жителям Ростовской области

В Целинском районе проведут подворовой обход в пострадавших домах.

Источник: Комсомольская правда

В Целинском районе жителям запретили поднимать осколки БПЛА, делать их фото и видео и выкладывать эти снимки в социальные сети. Это сделано с целью безопасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава района Оксана Косенко.

В случае обнаружения осколков беспилотника дончан попросили обращаться в экстренные службы.

Также в сообщении говорится, что в пострадавших от атаки БПЛА домах поведут подворовой обход для определения ущерба.

Напомним, в ночь на субботу Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Осколки одного из них упали в поселке Целина. После чего загорелась крыша двух домов.