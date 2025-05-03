Обломки БПЛА запретили поднимать жителям Ростовской области

В Целинском районе жителям запретили поднимать осколки БПЛА, делать их фото и видео и выкладывать эти снимки в социальные сети. Это сделано с целью безопасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава района Оксана Косенко.
В случае обнаружения осколков беспилотника дончан попросили обращаться в экстренные службы.
Также в сообщении говорится, что в пострадавших от атаки БПЛА домах поведут подворовой обход для определения ущерба.
Напомним, в ночь на субботу Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Осколки одного из них упали в поселке Целина. После чего загорелась крыша двух домов.