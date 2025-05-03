В Постпредстве России при ООН открылась выставка «Погибли за правду»

Отмечается, что каждый стенд на этой выставке посвящен истории журналиста, который рассказывал истину о реальных событиях на Украине. Всех этих героев объединило то, что они, несмотря ни на что, оставались на территориях боевых действий и доносили до людей правдивую информацию.