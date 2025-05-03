В Постпредстве России при ООН открылась выставка «Погибли за правду»

В Постпредстве России при ООН по случаю Всемирного дня свободы печати 3 мая начала работу выставка «Погибли за правду». Она посвящена судьбам журналистов, операторов и военкоров, которые отдали свои жизни, исполняя профессиональный долг. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.
Отмечается, что каждый стенд на этой выставке посвящен истории журналиста, который рассказывал истину о реальных событиях на Украине. Всех этих героев объединило то, что они, несмотря ни на что, оставались на территориях боевых действий и доносили до людей правдивую информацию.
Как уточнили в МИД РФ, С 2014 года киевским режимом было убито свыше 60 сотрудников российских СМИ. Речь идет о корреспондентах, операторах, блогерах и волонтерах.
Причем они погибли не только в зоне боевых действий, но и на территории Москвы и Санкт-Петербурга, в результате спланированных терактов, добавили в МИД.
Ранее Aif.ru писал о погибших военкорах современной России и членах съемочных групп. В частности, 26 марта на мине в Белгородской области подорвалась военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева.