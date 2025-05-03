Семья немцев держала своих детей три года взаперти, опасаясь коронавируса

Женщина обратилась к правоохранителям и попросила проверить странный дом. Полиция установила систему видеонаблюдения и предположила, что кого-то могут удерживать внутри. После этого они решили наведаться в дом, где дверь им открыл отец семейства. Дети, несмотря на свой не младенческий возраст, ходили в подгузниках и масках. Они с удивлением посмотрели на газон и начали его трогать.