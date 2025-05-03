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Семья немцев держала своих детей три года взаперти, опасаясь коронавируса

Немецкая семья в испанской Овьедо на протяжении трех с половиной лет держала своих детей дома взаперти, опасаясь того, что они заразятся коронавирусом COVID-19.

Немецкая семья в испанской Овьедо на протяжении трех с половиной лет держала своих детей дома взаперти, опасаясь того, что они заразятся коронавирусом COVID-19.

Профессор философии с женой сняли дом в 2021 году. Они никогда не открывали ставни, а всю еду получили с помощью курьерской доставки. Жительница соседнего дома слышала их голоса, но ни разу не видела, чтобы хоть кто-то выходил из дома.

Женщина обратилась к правоохранителям и попросила проверить странный дом. Полиция установила систему видеонаблюдения и предположила, что кого-то могут удерживать внутри. После этого они решили наведаться в дом, где дверь им открыл отец семейства. Дети, несмотря на свой не младенческий возраст, ходили в подгузниках и масках. Они с удивлением посмотрели на газон и начали его трогать.

Оказалось, что дети не ходили в школу, у них был установлен график походов в туалет. Родители признались, что давали своим им лекарства, содержащие медицинский каннабис. По словам мужчины и его жены, они заперли своих детей, чтобы защитить их от болезней. Правоохранители арестовали родителей, передает Sky News.

Другой случай произошел в декабре 2024 года, когда супружеская пара из США заперла собственную дочь в кладовке с включенным обогревателем, из-за чего девочка скончалась.