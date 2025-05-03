В Целинском районе после атаки БПЛА повреждены 11 домов

Ранее сообщалось, что после падения обломков дрона загорелась крыша двух домов. Одно здание было нежилым, а во втором эвакуировали семью. Как сообщил Юрий Слюсарь, им окажут помощь в восстановлении дома и направят единовременные выплаты.