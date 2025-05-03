Легендарный инвестор Уоррен Баффет уйдет на пенсию до конца года

Баффет планирует покинуть пост главы конгломерата.
Американский инвестор Уоррен Баффет объявил о планах уйти с поста генерального директора конгломерата Berkshire Hathaway до конца года. Соответствующее заявление он сделал на годовом общем собрании акционеров компании.
«Я думаю, что пришло время, когда [другой человек] должен стать главным исполнительным директором компании в конце года. Я хочу донести этот факт до руководителей заранее и дать им понять, что это моя рекомендация», — заявил Баффет во время собрания, передает WP. Он также подчеркнул, что останется рядом, чтобы оказывать поддержку.
На сегодня Уоррен Баффет занимает позиции генерального директора и председателя совета директоров Berkshire Hathaway. Грег Абель, которого он планирует видеть своим преемником, сейчас отвечает за все нестраховые бизнесы компании. Решение об уходе Баффета и передаче управления связано с его возрастом и желанием обеспечить преемственность руководства в одном из крупнейших инвестиционных конгломератов мира.