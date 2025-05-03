Легендарный инвестор Уоррен Баффет уйдет на пенсию до конца года

«Я думаю, что пришло время, когда [другой человек] должен стать главным исполнительным директором компании в конце года. Я хочу донести этот факт до руководителей заранее и дать им понять, что это моя рекомендация», — заявил Баффет во время собрания, передает WP. Он также подчеркнул, что останется рядом, чтобы оказывать поддержку.