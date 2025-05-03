36 часов в болоте Амазонки в окружении аллигаторов: В Боливии спасли пять человек после крушения самолета

Как писал сайт KP.RU, 29 апреля DailyMail сообщило, что турист забрался в вольер к крокодилу в филиппинском зоопарке, чтобы сделать с ним фотографию. Очевидцы рассказали, что мужчина каким-то образом перепутал живого крокодила со статуей. Однако самка рептилии по кличке Лалай набросилась на 29-летнего туриста и впилась зубами ему в руку. После крокодил перек