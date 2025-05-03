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36 часов в болоте Амазонки в окружении аллигаторов: В Боливии спасли пять человек после крушения самолета

Пять человек спасли после падения самолета у гнезда аллигаторов на Амазонке.

Источник: Комсомольская правда

В Боливии спасатели обнаружили и вызволили пилота, трех женщин и ребенка спустя почти два дня после крушения легкомоторного самолета в болотистой местности Амазонки. Об этом сообщила Гражданская оборона республики.

В ведомстве отметили, что 27-летний пилот Андрес Веларде смог выполнить экстренную посадку, однако воздушное судно приземлилось неподалеку от гнезда аллигаторов. Как уточнил летчик, людей спасло то, что рептилий отпугнул резкий запах разлившегося топлива.

Ведомство добавило, что люди провели в болоте в окружении аллигаторов около 36 часов, они питались шоколадом и мукой из маниоки, которые удалось достать из салона. Все это время они находились на крыше разбившегося воздушного судна.

Как писал сайт KP.RU, 29 апреля DailyMail сообщило, что турист забрался в вольер к крокодилу в филиппинском зоопарке, чтобы сделать с ним фотографию. Очевидцы рассказали, что мужчина каким-то образом перепутал живого крокодила со статуей. Однако самка рептилии по кличке Лалай набросилась на 29-летнего туриста и впилась зубами ему в руку. После крокодил перек