Юрист Хаминский: Ротару может потерять деньги за проданную квартиру в Москве

Певица София Ротару могла фиктивно переписать квартиру в центре Москвы на своего сына Руслана, который сумел найти новых покупателей, из-за чего сделка окажется недействительной. Об этом заявил налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По словам эксперта, сын артистки после продажи квартиры за 65 миллионов рублей должен уплатить налог в размере порядка 9,5 миллиона рублей, поскольку не являлся ее владельцем в течение пяти лет. Специалист объяснил, что Ротару могла «пойти на хитрость» и провести фиктивную сделку, якобы продать сыну квартиру за 65 миллионов рублей, после чего он уже перепродал ее реальному покупателю по той же стоимости.
Юрист добавил, что в случае, если певица оформила такую сделку, а полученные деньги передала, например, украинской армии, все полученные средства могут быть обращены в доход государства.
— Если дело обстоит именно так, то сделку проверят сотрудники силовых и налоговых ведомств, — передает слова Хаминского Life.ru.
О том, что Ротару переписала свою квартиру в Москве на сына, стало известно в ноябре 2024 года. Позже эту квартиру сняли с продажи. Несмотря на то, что объект активно просматривало множество потенциальных покупателей, никто так и не захотел его приобрести.