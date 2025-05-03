Юрист Хаминский: Ротару может потерять деньги за проданную квартиру в Москве

По словам эксперта, сын артистки после продажи квартиры за 65 миллионов рублей должен уплатить налог в размере порядка 9,5 миллиона рублей, поскольку не являлся ее владельцем в течение пяти лет. Специалист объяснил, что Ротару могла «пойти на хитрость» и провести фиктивную сделку, якобы продать сыну квартиру за 65 миллионов рублей, после чего он уже перепродал ее реальному покупателю по той же стоимости.