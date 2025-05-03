Функцию «сверхзащищенных» групповых звонков добавили в Telegram

По словам бизнесмена, такие звонки «сверхзащищены» благодаря использованию не только сквозного шифрования, но и «похожей на блокчейн» технологии, гарантирующей то, что никто не сможет тайно подключиться к групповому звонку без ведома его участников. Он также добавил, что присоединиться к нему можно с помощью ссылок, QR-кодов и прямых приглашений.