«Как мы жили раньше»: Дочь Заворотнюк рассказала о первом месяце материнства

Ранее недавно ставшая матерью Анна Заворотнюк вспомнила о своей ушедшей маме. Она провела вечер с сыном, наслаждаясь тишиной под песню «Сансара» Басты. Эта композиция была одной из любимых у её матери. Анна рассказала, что много лет назад они с мамой ехали в машине, и эта песня ей очень понравилась.