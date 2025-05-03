Директор «Маши и Медведя» Ловейко заявил, что сериал остается в России

Журналист Иван Ильин сообщил об уходе популярного мультсериала «Маша и Медведь» из РФ и переводе бизнеса на Кипр. По его информации, сотрудников московского офиса уже массово сокращают. Продюсер и директор сериала Дмитрий Ловейко эту информацию опроверг, подчеркнув, что «Маша и Медведь» «безусловно, останется в России». Тем не менее, Ловейко не стал комментировать информацию о сокращениях и не раскрыл других подробностей. Создатель «Маши и Медведя» Олег Кузовков пока никак не прокомментировал ситуацию.