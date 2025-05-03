Запрет принудительных субботников поддерживают 45% ростовчан

В Ростове за запрет принудительных субботников высказались 45% горожан. Но каждый четвертый считает, что запрещать их не нужно. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.
Опрос проводили среди экономически активного населения донской столицы. Результаты показали, что ростовчане чаще ростовчанок выступают за отмену субботников на работе. За эту идею выступают и те, чей доход составляет до 50 тысяч рублей. Основной причиной отмены коллективной уборки респонденты называли «пережиток прошлого».
Однако, если работодатель будет оплачивать такой труд, предоставлять за это отгулы и проводить уборку в рабочее время, сотрудники будут не против навести чистоту.