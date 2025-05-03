Пять человек трое суток выживали в болоте среди аллигаторов после авиакатастрофы

Пятеро человек, в том числе один ребенок, были спасены в Боливии после того, как на протяжении трех суток они выживали на крыше потерпевшего крушение посреди болота с аллигаторами самолета. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения региона Бени Рубен Торрес.
Пилот рассказал, что в какой-то момент во время полета судно начало терять высоту. Он стал искать наиболее безопасное место для аварийной посадки, которым оказалась заболоченная местность. После приземления мужчина и четверо пассажиров оказались среди аллигаторов. Путешественники питались мукой из маниоки, которую взяли с собой. Пропавших обнаружили местные рыбаки, которые сообщили об этом спасательной команде.
— Я действительно счастлив, потому что в конце концов все учреждения объединились, чтобы найти пропавших людей и спасти эти жизни, — передает слова Торреса CBS News.
Другой случай произошел в конце февраля, когда в горах северо-западного Китая 18-летний турист 10 дней выживал, питаясь снегом и зубной пастой.. Он рассказал, что двигался по течению реки и пару раз упал, из-за чего сломал руку.