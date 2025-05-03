Пять человек трое суток выживали в болоте среди аллигаторов после авиакатастрофы

Пятеро человек, в том числе один ребенок, были спасены в Боливии после того, как на протяжении трех суток они выживали на крыше потерпевшего крушение посреди болота с аллигаторами самолета. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения региона Бени Рубен Торрес.