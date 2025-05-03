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Продюсер «Маши и Медведя» Ловейко опроверг данные о закрытии офиса в Москве

Дмитрий Ловейко сообщил, что производственные партнеры в Сербии и других государствах продолжат свою деятельность.

Источник: Аргументы и факты

Продюсер и директор мультсериала «Маша и Медведь» Дмитрий Ловейко опроверг данные о прекращении деятельности проекта в России к июню 2025 года, пишет ТАСС.

«Сериал, безусловно, остается в России. Мультик будет смотреть еще несколько поколений», — сообщил собеседник агентства.

Дмитрий Ловейко добавил, что московский офис не закрывается. Более того, производственные партнеры в Сербии, на Кипре и в других государствах продолжат свою деятельность.

Сериал «Маша и Медведь» стартовал в 2009 году. Проект стал популярным не только в России, но и за рубежом. В мультсериале показывают приключения девочки Маши, а также ее друга Медведя.

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