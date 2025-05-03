Астролог Борщ назвала предполагаемую дату конца света

14 декабря 1503 года на свет появился французский прорицатель и астролог, который повлиял на ход мировой истории, — Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус. Многие исследователи биографии провидца заверяют: несмотря на то что Нострадамус умер пять веков назад, многие его прогнозы сбываются до сих пор. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».