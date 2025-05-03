Астролог Борщ назвала предполагаемую дату конца света

Астролог Татьяна Борщ в эфире телепередачи «Прямой эфир» заявила о том, что все живое прекратит свое существование на Земле уже в 2060 году. Однако она добавила, что точную дату пока назвать сложно.
— Конец света наступит в 2060 году, — подчеркнула Борщ.
До этого индийский астролог Анурадха Верма специально приехала в Москву, чтобы предупредить о грядущих мировых событиях и рассказать об отношениях России и США. По ее словам, в период с 2025 по 2030 год в мире произойдут судьбоносные изменения.
14 декабря 1503 года на свет появился французский прорицатель и астролог, который повлиял на ход мировой истории, — Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус. Многие исследователи биографии провидца заверяют: несмотря на то что Нострадамус умер пять веков назад, многие его прогнозы сбываются до сих пор. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».
Парапсихолог и экстрасенс из Бразилии Атос Саломе предсказал ухудшение ситуации в мире и не исключил возможности начала третьей мировой войны. «ВМ» обсудила с экстрасенсом Дарьей Мироновой, существует ли вероятность того, что это предсказание сбудется.