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Толпы китайцев собрались в центре Москвы ради парада Победы. Видео

Граждане Китая массово пришли на репетицию парада Победы в центр Москвы. Среди них много молодежи. Об этом сообщили СМИ.

Туристы из КНР приехали посмотреть парад.

Граждане Китая массово пришли на репетицию парада Победы в центр Москвы. Среди них много молодежи. Об этом сообщили СМИ.

«Мы больше часа ждем начала мероприятия. Здесь будут проводить репетицию парада Победы. Мы приехали поддержать россиян», — передает телеканал слова граждан КНР. Видео опубликовано в telegram-канале РЕН ТВ.

Толпа собралась в Ветошном переулке, они уверены, что китайские военнослужащие, участвующие в репетиции, пройдут именно там. Люди размахивают китайскими флагами и поют песни, сообщает канал.

Председатель КНР Си Цзиньпин собирается приехать на празднование 80-летия Победы в Москве 9 мая. Также на мероприятие прибудут главы многих зарубежных государств, передает телеканал RT.