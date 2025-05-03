В зоопарке «Лимпопо» волчица выбралась из вольера, гостей пришлось эвакуировать

Как пояснили в зоопарке, во время кормления сотрудник не закрыл задвижку, в результате чего животное покинуло карантинное помещение. Для обеспечения безопасности территорию зоопарка оцепили, а всех гостей экстренно вывели. Позже волчица самостоятельно вернулась в вольер.
Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Областная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при обеспечении безопасности посетителей.
Ранее в Биробиджане работники Министерства чрезвычайных ситуаций успешно помогли волку, который оказался в ловушке между зданиями. Он был напуган и проявлял агрессию. Сотрудники МЧС опубликовали видео, на котором запечатлён процесс спасения.