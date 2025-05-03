Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоопарке «Лимпопо» волчица выбралась из вольера, гостей пришлось эвакуировать

В зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде полярная волчица выбралась из вольера, что привело к эвакуации посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Инцидент произошёл в субботу примерно в 16:30 по московскому времени.

Источник: Life.ru

Как пояснили в зоопарке, во время кормления сотрудник не закрыл задвижку, в результате чего животное покинуло карантинное помещение. Для обеспечения безопасности территорию зоопарка оцепили, а всех гостей экстренно вывели. Позже волчица самостоятельно вернулась в вольер.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Областная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при обеспечении безопасности посетителей.

Ранее в Биробиджане работники Министерства чрезвычайных ситуаций успешно помогли волку, который оказался в ловушке между зданиями. Он был напуган и проявлял агрессию. Сотрудники МЧС опубликовали видео, на котором запечатлён процесс спасения.