В зоопарке «Лимпопо» волчица выбралась из вольера, гостей пришлось эвакуировать

Как пояснили в зоопарке, во время кормления сотрудник не закрыл задвижку, в результате чего животное покинуло карантинное помещение. Для обеспечения безопасности территорию зоопарка оцепили, а всех гостей экстренно вывели. Позже волчица самостоятельно вернулась в вольер.