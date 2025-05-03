Названы смертельно опасные для кошек растения, которые есть почти в каждом доме

Так, хозяевам следует обратить внимание на чрезмерное слюнотечение, рвоту или диарею, вялость и отсутствие аппетита, а также судороги или нарушение координации. При их возникновении необходимо быстро вытащить остатки растения из пасти. Однако не следует самостоятельно вызывать рвоту у кошки, лучше отвести её к ветеринару, взяв образец или останки растения.