101-летний фронтовик стал почетным гражданином Волгоградской области

Он из тех, кто не понаслышке знает, что такое война, что такое боль, каково это — терять в бою друзей и какой горько-сладкий вкус у долгожданной Победы. 101 год ветерану, а он признается, что до сих пор видит ту страшную войну в своих снах.
Родился Павел в селе Смородино. Это в 40 км от Камышина — на территории нынешнего Котовского района. Потом семья его перебралась в Камышин. Отец Павла работал на лесозаводе и трагически погиб, когда мальчишка еще учился в школе. Он остался единственным мужчиной в семье.
Осознавая свою ответственность, сразу после школы парнишка поехал учиться в Сталинград — хотел получить рабочую специальность, чтобы обеспечить безбедную жизнь матери и сестренке.
В школе фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) Павел выучился на крановщика и почти сразу получил приглашение на знаменитый уже тогда сталинградский тракторный завод.
Вместе с такими же, как он, выпускниками ФЗУ Павел Андреев должен был выйти на работу 23 июня 1941 года. Но 22 июня началась война… Он остался в Сталинграде, жил в заводском общежитии и как все трудился сутками.
Пример было с кого брать — в одном цехе с ним за станками работали те, кто уже успел побывать на фронте и получить ранения. Но они все равно рвались туда, назад, к своим боевым товарищам. Глядя на них, Павел и его друзья горели желанием громить фашистов на поле боя.
И это желание вскоре осуществилось. В мае 1942 года Павел пришел в военкомат и прямо оттуда отправился на фонт.
В истребительный батальон худенького рядового Андреева не взяли. «Противотанковое ружье, — сказал ему командир, — тяжелее тебя будет». Но зато в артиллерии Павел очень даже пригодился.
Первый бой он принял в июне 1942-го. Фашисты наступали, красноармейцам приходилось отступать к Сталинграду в район Абганерово. Многие однополчане Андреева тогда погибли. Но его судьба берегла.
«Наши орудия переправили на остров Сарпинский, а затем в район Бекетовки, — рассказывает Павел Алексеевич. — До сих пор помню тот день, 19 ноября 1942-го, когда целый час по позиции фашистов мы вели массированный огонь, перемещая его все дальше и дальше в глубь позиций врага. Вот оно, наступление! А потом Сталинградская победа — враг был окружен и разбит».
После этого — Курская дуга, Прибалтика. Со своей 152-миллиметровой пушкой, к которой его с самого начала прикрепили, красноармеец Андреев дошел до Победы и встретил ее в Кенигсберге.
На его гимнастерке уже были медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», а потом — «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».
После войны фронтовик служил в Выборге, затем поехал в Казахстан к матери, а в 1948 году вернулся в город своего детства — Камышин. Там же, в Камышине, Павел Алексеевич женился. И там же нашел новую работу — 16 лет он был огнеборцем пожарного поезда на станции Петров Вал.
Еще 16 лет Павел Андреев трудился помощником мастера ткацкого производства и слесарем ремонтной мастерской на Камышинском хлопчатобумажном комбинате им. Косыгина, который в то время был крупнейшим в Европе. За добросовестный труд Павел Алексеевич неоднократно награждался почетными грамотами предприятий.
В 1983 году ветеран Великой Отечественной войны вышел на пенсию. Но, как оказалось, заслуженный отдых — не для него. Отдыхать Павел Андреев никогда не любил и не умел. Он всегда участвовал в жизни Камышина, а после выхода на пенсию еще больше активизировался.
С особенным удовольствием фронтовик занимается патриотическим воспитанием молодежи. Павлу Алексеевичу есть что рассказать молодым людям, сама жизнь его — пример бескорыстного и верного служения Отечеству. Как воспитывать молодежь в духе патриотизма, фронтовик отлично знает — его внук участвует в специальной военной операции, бьет неофашистов, как когда-то, 80 лет назад, это делал его дед.
Земляки все это оценили — Павлу Андрееву присвоено звание «Почетный гражданин города Камышина». За активную общественную деятельность и патриотическую работу с молодежью он отмечен Почетной грамотой Президента России.
А на днях 101-летний ветеран стал и Почетным гражданином Волгоградской области — теперь его имя вписано в славную летопись нашего региона. Фронтовика поздравили губернатор Андрей Бочаров и председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин.
«МК в Волгограде» также поздравляет Павла Алексеевича с этой высшей наградой Волгоградской области и с наступающим юбилеем Великой Победы! А пожелания фронтовику, участнику Сталинградской битвы — самого крепкого здоровья и еще долгих лет жизни.