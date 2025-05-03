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Два беспилотника ВСУ сбили над Белгородской и Мурманской областями

Российские средства ПВО уничтожили дроны ВСУ около 21:15 в субботу.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских БПЛА над Белгородской и Мурманской областями, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

Дроны ВСУ были уничтожены в субботу, 3 мая, около 21:15 по московскому времени.

«Один над территорией Белгородской области. Один — над территорией Мурманской области», — уточнили в военном ведомстве.

До этого над Мурманской областью средства ПВО сбили еще три вражеских дрона.

Также во второй половине дня 3 мая, по сообщению Минобороны РФ, в Черном море уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.