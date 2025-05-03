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В «Оренбурге» рассказали о состоянии вратаря Москвичева после травмы

Богдан Москвичев получил травму ноги во время матча 27-го тура Российской премьер-лиги с московским Локомотивом .
Источник: Аргументы и факты

Президент футбольного клуба «Оренбург» Кирилл Волженкин сообщил, что вратарю Богдану Москвичеву, который получил травму в ходе матча, сделают МРТ, после этого можно будет говорить о характере повреждения, пишет ТАСС.

«Сегодня вечером Богдану Москвичеву будет сделана МРТ, и тогда уже можно будет говорить что-то конкретное. Мы все надеемся на лучшее», — сообщил собеседник агентства.

Кирилл Волженкин отметил, что, исходя из характера игры, «Оренбург» мог рассчитывать на три очка. Он добавил, что у команды осталось три финала, по результатам которых хотелось бы получить девять очков.

Напомним, Богдан Москвичев получил травму ноги во время матча 27-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом». Его унесли с поля на носилках. Игра завершилась со счетом 1:1.

Ранее спортивный директор футбольного клуба «Ростов» Алексей Рыскин рассказал о состоянии вратаря Рустама Ятимова после травмы.