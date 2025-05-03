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Кенийский спортсмен Лангат пробежал мимо поворота и проиграл забег в Токио

За несколько десятков метров до окончания забега Винсент Кибет Лангат лидировал, но забыл о том, что следует повернуть на финишную прямую.

Источник: Аргументы и факты

Легкоатлет из Кении Винсент Кибет Лангат проиграл забег ASICS Speed Race на 10 километров в Токио, потому что пробежал мимо нужного поворота. Видео соревнований опубликовано в соцсетях.

За несколько десятков метров до окончания забега Лангат лидировал, но забыл о том, что следует повернуть на финишную прямую. Из-за этой ошибки лидером забега стал Джемал Йимер из Эфиопии с результатом 27 минут 10 секунд.

Самому Лангату удалось финишировать только третьим.

Ранее сообщалось, что на полумарафоне в Испании сразу у двух бегунов произошли остановки сердца — спасти удалось лишь одного. А сейчас опубликовано исследование ученых из этой страны, в котором показано, что марафон очень опасен для мозга.