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В Париже пройдет шествие «Бессмертного полка»

В Париже 8 мая пройдет акция «Бессмертный полк».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Париже 8 мая, сообщил РИА Новости один из организаторов Дмитрий де Кошко.

«Встреча назначена на площади Республики — это довольно символичное место в Париже — в 13.00 во вторник, 8 мая. Будет много людей, которые придут на “Бессмертный полк” между площадью Республики и кладбищем Пер-Лашез, где похоронено много (участников) французского сопротивления, которое сыграло роль в победе, и особенно в поддержании Франции в качестве победоносной силы», — сказал собеседник агентства.

Он пригласил всех желающих принять участие в акции, взяв с собой портреты предков — участников Великой Отечественной войны.