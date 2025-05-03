В Париже пройдет шествие «Бессмертного полка»

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Париже 8 мая, сообщил РИА Новости один из организаторов Дмитрий де Кошко.
«Встреча назначена на площади Республики — это довольно символичное место в Париже — в 13.00 во вторник, 8 мая. Будет много людей, которые придут на “Бессмертный полк” между площадью Республики и кладбищем Пер-Лашез, где похоронено много (участников) французского сопротивления, которое сыграло роль в победе, и особенно в поддержании Франции в качестве победоносной силы», — сказал собеседник агентства.
Он пригласил всех желающих принять участие в акции, взяв с собой портреты предков — участников Великой Отечественной войны.