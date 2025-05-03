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В Самарской области ожидается теплая и ветреная погода 4 мая

Согласно прогнозу Приволжского УГМС, в Самарской области сохранится переменная облачность.

Согласно прогнозу Приволжского УГМС, в Самарской области сохранится переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, температура воздуха составит от 0 до +5 °C, местами возможны заморозки до −2 °C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Днем возможны кратковременные осадки — местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +16…+21 °C. При этом юго-западный ветер усилится до 7−12 м/с, местами с порывами до 15−18 м/с.

В Самаре и Сызрани обойдется без существенных осадков, а столбики термометров днем покажут от +18 до +20 °C. В Тольятти, по данным синоптиков, вероятен небольшой дождь, при температуре +17…+19 °C.

Ранее из-за ожидаемых ночью заморозков МЧС Самарской области объявило оранжевый уровень погодной опасности 4 мая.

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