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Напротив Волгограда жители сняли на видео гигантскую воронку на пляже

В Волгоградской области глава города Краснослободска Николай Семилетов прокомментировал каналу RT распростиравшееся в Сети видео с огромным водоворотом на реке Волге.

В Волгоградской области глава города Краснослободска Николай Семилетов прокомментировал каналу RT распростиравшееся в Сети видео с «огромным водоворотом» на реке Волге.

Он сказал, что «ничего сверхъестественного там» не было. Ролику уже четыре дня, в настоящее время водоворота уже нет, и опасности он не представлял.

Воронка появилась на месте слива воды в «небольшой карьер», уточнил мэр журналистам портала.

Мировой океан полон мест, которые представляют большую опасность для человека. В информационном агентстве «Кулик» рассказали о нескольких из них. Так, в список попал Датский пролив, которые располагается между Исландией и Гренландией. Он представляет собой подводный водопад, который способен уничтожить любой проплывающий корабль. Его высота — 3,5 километра, а скорость падения воды — два километра в час.

Недавно французские и австралийские геологи обнаружили признаки начала формирования нового «эмбрионального континента» в южной части Индийского океана. Они отметили, что континентальная кора образуется на границах океанов и континентов, а также в зонах, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию Земли.