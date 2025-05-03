Напротив Волгограда жители сняли на видео гигантскую воронку на пляже

Мировой океан полон мест, которые представляют большую опасность для человека. В информационном агентстве «Кулик» рассказали о нескольких из них. Так, в список попал Датский пролив, которые располагается между Исландией и Гренландией. Он представляет собой подводный водопад, который способен уничтожить любой проплывающий корабль. Его высота — 3,5 километра, а скорость падения воды — два километра в час.