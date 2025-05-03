Нутрициолог рассказала россиянам, как питаться после майских застолий

«После майских праздников не стоит резко ограничивать себя или устраивать “детокс”. Избыточное потребление жирной пищи, сладкого и алкоголя действительно может увеличивать нагрузку на печень, поджелудочную железу и весь ЖКТ. Но вернуть организм в комфортное состояние нужно мягко — без крайностей. В частности, не стоит голодать — резкие ограничения могут привести к срывам и компульсивному перееданию. Лучше перейти на умеренный режим: 3−4 приема пищи в день с интервалом 4−6 часов, небольшие порции, спокойный ритм питания», — рассказала нутрициолог.