Нутрициолог рассказала россиянам, как питаться после майских застолий

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. После застолий на майских праздниках, которые сопровождались избыточным потреблением жирной пищи, сладкого и алкоголя, не стоит уходить в строгий «детокс» и устраивать голодания, это может привести к срывам и компульсивному перееданию, поделилась с РИА Новости президент Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог, эксперт рынка НТИ «Хелснет» Антонина Цвинария.
«После майских праздников не стоит резко ограничивать себя или устраивать “детокс”. Избыточное потребление жирной пищи, сладкого и алкоголя действительно может увеличивать нагрузку на печень, поджелудочную железу и весь ЖКТ. Но вернуть организм в комфортное состояние нужно мягко — без крайностей. В частности, не стоит голодать — резкие ограничения могут привести к срывам и компульсивному перееданию. Лучше перейти на умеренный режим: 3−4 приема пищи в день с интервалом 4−6 часов, небольшие порции, спокойный ритм питания», — рассказала нутрициолог.
Эксперт советует отказаться от алкоголя и простых углеводов, ограничить сладкое и жареное. Вместо них в рацион лучше всего добавить цельные продукты: гречку, чечевицу, бурый рис, овощи, ягоды. Кроме этого, обязательны компонентом «разгрузочного питания» является белок, источником которого является нежирное мясо, рыба, яйца или бобовые. Он помогает стабилизировать уровень сахара в крови и дольше сохраняет сытость. Не стоит забывать про клетчатку — например, брокколи, цукини, шпинат и огурцы облегчают пищеварение.
«Но будьте внимательны: не все продукты подходят всем. Например, чечевица может вызывать вздутие у людей с повышенной чувствительностью кишечника. Учитывайте индивидуальные особенности организма. Если после определенных продуктов возникают вздутие, тяжесть, боли или другие неприятные симптомы — не игнорируйте их. Это может быть признаком пищевой непереносимости или функциональных нарушений ЖКТ», — добавила Цвинария.
Эксперт советует добавить активность: к примеру, 15−20 минут легкой физической активности в день (прогулки, растяжка, велосипед) помогут улучшить обмен веществ и снизить тяжесть после застолий.
«Главное — не крайности, а устойчивость. Плавный возврат к сбалансированному рациону и щадящему режиму даст организму шанс восстановиться без лишнего стресса. Ни “голодные” диеты, ни резкие “детоксы” не заменят регулярного, осознанного питания и движения», — резюмировала специалист.