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Прохожие помешали украсть знаменитых бутовских козлов в Москве

В Москве прохожие вмешались и остановили попытку украсть известных бутовских козлов. Хозяин и местные жители успешно защитили животных, пишет Telegram-канал SHOT.

Женщина заметила двух козлят на улицах Южного Бутова. Она, под предлогом «смотри, какие худые! Они у тебя сдохнут», схватила их и потянула в неизвестном направлении. Рядом с животными находился их хозяин Валерий Аникеев. Он объединился с другими прохожими и остановил попытку кражи.

Попытка похищения бутовских козлов. Видео © Telegram / SHOT.

Как сообщал Life.ru, осенью 2024 года хозяин «козлиной ОПГ» Валерий Аникеев пригласил к себе в гости известных любителей коз — Джигана и Оксану Самойлову. 76-летний Аникеев даже пообещал подарить звёздной паре одного из своих питомцев, чтобы тот жил на Рублёвке.