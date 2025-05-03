Прохожие помешали украсть знаменитых бутовских козлов в Москве

Женщина заметила двух козлят на улицах Южного Бутова. Она, под предлогом «смотри, какие худые! Они у тебя сдохнут», схватила их и потянула в неизвестном направлении. Рядом с животными находился их хозяин Валерий Аникеев. Он объединился с другими прохожими и остановил попытку кражи.