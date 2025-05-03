В Туле произошло смертельное ДТП, виновником аварии мог стать член ЦК КПРФ

В Туле произошло смертельное ДТП с участием четырёх автомобилей. Видео © Telegram / SHOT.
В результате мощного удара погибла пассажирка Toyota Camry. Очевидцы утверждают, что за рулём находился именно Дубовенков.
В настоящее время предполагаемый виновник аварии находится в машине ДПС, где даёт показания. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее стало известно о ДТП в Ивановской области — водитель рейсового автобуса не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся. Погиб один человек.