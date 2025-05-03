В Туле произошло смертельное ДТП, виновником аварии мог стать член ЦК КПРФ

Автомобиль Chevrolet Camaro, принадлежащий члену ЦК КПРФ от Тулы Дмитрию Дубовенкову, стал виновником смертельного ДТП на проспекте Ленина в Туле. Как пишет SHOT, водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями — Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes.