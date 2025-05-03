Водителям рассказали, где лучше менять фреон в автомобильном кондиционере

Мишин отметил, что информация о нужном типе хладагента для кондиционера указана на этикетке желтого или белого цвета под капотом или содержится в руководстве по эксплуатации автомобиля. Есть три типа «фреонов». R12 использовался до 1994 года, признан вредным для экологии. На смену ему пришел R134 — наиболее распространенный в авто сегодня. И последний, самый экологичный фреон, R1234yf используется в новых моделях автомобилей, соответствует самым строгим требованиям и стандартам.