Что можно и нельзя делать в Проклов день 4 мая, который называют Ляльник

Православная церковь 4 мая вспоминает святого Прокла. В народе принято отмечать Проклов день. Вместе с тем есть еще одно название — Ляльник, возникшее по причине того, что в указанную даты девушки «лялили» хорошую погоду.
Что нельзя делать 4 мая.
Запрещено посещать кладбище. Кроме того, 4 мая не ходили в лес, поля и не посещали другие открытие места, чтобы не встретиться с темными силами. Не стоит рассказывать плохие сны. Предки верили, что они могут сбыться.
Что можно делать 4 мая.
По традиции, в названную дату было принято угощать Домового. Чаще всего ему ставили сладости, молоко.
Согласно приметам, на засушливое лето указывает черемуха, которая зацвела к 4 мая. В том случае, если мерцают звезды, то ждали грозу.
Ранее синоптики предупредили про сложные погодные условия в первые выходные мая: «Сильные дожди, ветер и грозы».
Кроме того, мы писали, что реальная история нового фильма «В списках не значился» связана с защитниками Брестской крепости, а у Николая Плужникова могло быть несколько прототипов: «Это был скелет, обтянутый кожей».
А еще мы узнали скидки в универмагах Минска в мае 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».