Народный календарь. Почему нужно спать на свежем постельном белье 7 мая

Православные 7 мая чтут преподобную Елисавету Чудотворицу, игуменью Константинопольскую, и несколько святых с именем Евсевий. В старину эту дату прозвали Евсеевым днем.
Тогда начинали сеять овес и приговаривали: «Евсей — овсы отсей». Однако делать это можно было только, когда уже распускались березы, появлялись крылатые муравьи и летит пух с ивы. На Руси считалось, что в этот день к людям цеплялась маета. Поэтому, чтобы избавиться от лишних беспокойств, люди умывались святой водой и молились Елисавете.
Также 7 мая нельзя ложиться на использованное ранее постельное белье. Оно должно быть свежим и хорошо выглаженным, в таком случае спящий обретет душевный покой и внутреннее равновесие. В мятом и несвежем белье может появиться темная сила, которая притянет к спящему беды.
Также на Евсеев день нельзя дарить подарки из текстиля, они принесут неприятности, в том числе финансовые, как получателю, так и тому, кто их дарит.
Приметы погоды:
Комары летят — урожай овса богатым будет.
Если вечером заря желтого цвета — дождей не будет.
Если лучи солнца темнеют — пройдет гроза.
Именины отмечают: Евсей, Фома, Елизавета, Валентин, Алексей, Иннокентий, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Сусанна.