Народный календарь. Почему нужно спать на свежем постельном белье 7 мая

Тогда начинали сеять овес и приговаривали: «Евсей — овсы отсей». Однако делать это можно было только, когда уже распускались березы, появлялись крылатые муравьи и летит пух с ивы. На Руси считалось, что в этот день к людям цеплялась маета. Поэтому, чтобы избавиться от лишних беспокойств, люди умывались святой водой и молились Елисавете.