День собачьего счастья и Всемирный день веселья: какие праздники отмечают в России и мире 4 мая

4 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День собачьего счастья, Всемирный день веселья и Всемирный день щедрости.
День собачьего счастья.
В День собачьего счастья принято делать все, чтобы питомец почувствовал себя счастливым: прогулки в парке, поездка за город, покупка новых игрушек, вкусных и полезных лакомств и так далее. В этот день принято баловать своих собак, давать им вдоволь наиграться со своими сородичами и уделять много внимания.
Всемирный день веселья.
Всемирный день веселья отмечается каждое первое воскресенье мая. Целью торжества является повышение осведомленности о многочисленных целебных свойствах смеха и веселья. Этот праздник был учрежден в 1998 году в Индии благодаря врачу Мадану Катарии. Он стал организатором клуба, в котором участники просто смеялись, неважно из-за чего — анекдота, смешной истории из жизни или просто так. Со временем Катария разработал уникальную систему йоги, которую назвал «йога смеха».
Всемирный день щедрости.
Во Всемирный день щедрости нужно хотя бы один раз кому-то оказать помощь. Причем это можно сделать не только деньгами, но и чем угодно: объятиями, поддержкой, подарком, необходимыми продуктами. Главное — поделиться чем-то с окружающими людьми.