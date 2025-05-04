День собачьего счастья и Всемирный день веселья: какие праздники отмечают в России и мире 4 мая

Всемирный день веселья отмечается каждое первое воскресенье мая. Целью торжества является повышение осведомленности о многочисленных целебных свойствах смеха и веселья. Этот праздник был учрежден в 1998 году в Индии благодаря врачу Мадану Катарии. Он стал организатором клуба, в котором участники просто смеялись, неважно из-за чего — анекдота, смешной истории из жизни или просто так. Со временем Катария разработал уникальную систему йоги, которую назвал «йога смеха».